Fonte: inviato a Siviglia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Betis ha preferito lui a Rafinha, impreziosendo un mercato già di per sé ambizioso: Giovani Lo Celsoè stato la ciliegina sulla torta dell'ultima finestra estiva degli andalusi e al Milan se ne sono accorti. L'argentino all'andata non solo aveva segnato, ma era persino riuscito a far segnare Sanabria, fin qui zero reti in campionato.

La sfida di ritorno contro i rossoneri doveva vederlo in panchina, in nome del turnover e di un calendario che vede i biancoverdi domenica contro il Barcellona. Ha invece giocato dal primo minuto, ha incantato e segnato, mostrando di avere un conto in sospeso con la squadra di Gattuso. Ma soprattutto di avere qualità da squadra top.

Non è un caso che il cartellino del giocatore appartenga a una grande d'Europa come il Paris Saint-Germain. Il Betis ha il riscatto automatico in caso di promozione in Europa League per 25 milioni, cifra ne mercato di oggi neanche troppo alta visto il potenziale. A 22 anni ha ancora grandi margini di miglioramento ed è già un nome su cui la Nazionale argentina sta puntando: Scaloni lo ha fatto giocare nelle amichevoli di settembre e anche nel classico sudamericano contro il Brasile a ottobre, sempre da titolare. E in un Milan che ha bisogno di elementi di qualità a centrocampo potrebbe essere la soluzione. Poteva esserlo già questa estate.