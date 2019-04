Milan, guerra diplomatica con la UEFA. Ricorso per accordo complessivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri, attraverso le dichiarazioni di Paolo Maldini, è di fatto arrivata la risposta del Milan alla UEFA dopo il nuovo deferimento della società di via Aldo Rossi per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2018. Il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla della possibilità di portare la questione anche fuori dai tribunali sportivi, ma si tratta comunque di un piano B in quanto il Milan continua a privilegiare la strategia della diplomazia. L'obiettivo è quello di uscire da tutta questa vicenda tutelando allo stesso tempo un club stabile e l’ideologia di base del FPF, anche se non sarà affatto facile. Il deferimento arrivato nella giornata di mercoledì si va aggiungere al procedimento precedente per il triennio 2014-2017, contro il quale il club rossonero ha già presentato ricorso al Tas. Verso fine maggio è attesa la nuova sanzione, contro la quale il Milan farà di nuovo ricorso al Tribunale di Losanna (i due casi potrebbero essere valutati insieme). L'obiettivo di Elliott sarebbe trovare a quel punto un accordo complessivo.