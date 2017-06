Milan, Gustavo Gomez nel mirino del Fenerbahçe. E occhio a Kjaer

© foto di Federico Gaetano

Gustavo Gomez ha estimatori in Turchia. Secondo quanto riportato da Fanatik il difensore paraguayano piace al Fenerbahçe. Acquistato la scorsa estate per 8,5 milioni, Gomez ha giocato appena 19 partite fra campionato e coppa Italia. Dall'altra parte i rossoneri sarebbero interessati a Simon Kjer, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito le maglie di Palermo e Roma.