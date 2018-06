Milan-Halilovic, ci siamo: l'Amburgo lo libera a costo zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alen Halilovic si prepara a trasferirsi al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le visite mediche sostenute giovedì mattina alla clinica La Madonnina hanno dato esito confortante: il giovane croato, dunque, è pronto a firmare un contratto triennale con il club rossonero. La formula concordata con l’Amburgo - scrive la rosea - non prevede esborsi per il Milan, a parte lo stipendio di Halilovic di cui i tedeschi vogliono liberarsi.