© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La situazione di Alen Halilovic resta in sospeso. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il giovane croato non rientra nei piani di Gennaro Gattuso, ma il suo ingaggio da 1,5 milioni rappresenta un ostacolo piuttosto complicato da superare per i club che si sono interessati a lui.