Milan-Halilovic, prima della trattativa si aspetta l'esito delle visite mediche

© foto di Federico De Luca

Alen Halilovic - riporta milannews.it - sta svolgendo le visite mediche con il Milan. Trovano piene conferme le indiscrezioni emerse in nottata sulla sua presenza a Milano. Se i test fisici andranno bene - si legge - già nel pomeriggio le parti entreranno in trattativa per definire l'accordo col centrocampista offensivo classe 1996 di proprietà dell'Amburgo che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Las Palmas.