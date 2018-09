Milan, Halilovic può salutare già a gennaio: c'è il Girona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alen Halilovic potrebbe già lasciare il Milan a gennaio. Come riporta sportmediaset, infatti, sul centrocampista croato si sta muovendo con grande interesse il Girona. Primi contatti in corso tra il club catalano e l'entourage del classe '96, che finora ha giocato solamente tre minuti in Europa League contro il Dudelange con la maglia rossonera.