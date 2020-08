Milan, Halilovic torna dopo l'ennesimo prestito: potrebbe essere la carta per Florentino

Alen Halilovic, talento croato mai sbocciato dopo l'approdo in rossonero, è tornato al Milan in seguito all'esperienza in prestito all'Heerenveen. Pioli lo valuterà in ritiro, perché nel nuovo 4-2-3-1 varato dopo il Covid, potrebbe anche tornare utile nel ruolo di trequartista/esterno. Comunque la soluzione più semplice è quella di una nuova cessione, con il Benfica che gli ha messo gli occhi addosso e potrebbe rivelarsi una buona soluzione per tutti. Anche perché il club milanista potrebbe anche inserire il giocatore nella trattativa per arrivare a Florentino Luis, centrocampista che Maldini e Massara seguono da tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.