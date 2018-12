L'ex rossonero Mark Hateley ha parlato, tramite la Gazzetta dello Sport, del possibile arrivo al Milan di Fabregas dal Chelsea e del riscatto di Gonzalo Higuain: "Se dovesse tornare a segnare con continuità lo riscatterei. Dipende anche da cosa vuol fare lui: trattenere un giocatore poco convinto sarebbe un errore. Fabregas? Se sta bene è un innesto importante. Ha esperienza e sa come si sta in campo, ma deve essere in forma. In questo momento della stagione servono giocatori pronti".