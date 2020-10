Milan, Hauge: "Non vedo l'ora di far divertire i tifosi. Settimana passata indimenticabile"

Il neo acquisto del Milan, Jann Petter Hauge, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero, in atte Queste le domande e le risposte:

Quali sono le sue prime emozioni da rossonero?

“E’ stato un percorso, un lungo percorso ma sono felice di essere ancora qui a Milano. E’ stato bello tornare a casa a Bodo dopo aver perso la prima partita in tutta la stagione contro il Milan. Tornare a Bodo e vincere una partita , ricevere la mia prima convocazione in nazionale e tornare qui per firmare il primo contratto della mia vita. E’ una settimana che ricorderò per tutta la vita”

Cosa pensa del calcio italiano?

“Il calcio italiano è fantastico, si adatta bene alle mie caratteristiche. I tifosi sono caldi e la storia dice che in Serie A giocano grandi club. E’ fantastico”

Ci parla delle sue qualità?

“Giocare a calcio è divertente: possesso palla, dribbling e qualità sono anche le mie caratteristiche da giocatore. Mi piace tenere palla, tentare il dribbling e far divertire i tifosi un po’ come un giocatore di futsal anche se si gioca di meno. Mi è piaciuto giocare a Futsal ma ora penso solo al calcio chiaramente”

Preferisce fare assist o gol?

"Per me è lo stesso. Se segno io o un mio compagno mi rende felice allo stesso modo. L’importante è che vinciamo”

Come va il suo inserimento al Milan?

“So cosa vuol dire far parte delle giovanili e essere giovane. Farò del mio meglio per aiutare i giocatori più giovani che vengono dalle giovanili e allo stesso tempo imparerò dai compagni con più esperienza di me qui al Milan”

Come sarà giocare con Ibrahimovic?

“E’ un’opportunità incredibile. Posso imparare da uno dei migliori al mondo. Zlatan ha avuto una carriera fantastica e avere la possibilità di imparare da lui e parlare in norvegese o svedese sarà bello. Non vedo l’ora”

È contento della convocazione in Nazionale?

“Sono stato molto felice quando ho ricevuto la notizia. Ho giocato nelle selezioni minori per tanto tempo e ora sono nella nazionale maggiore . E’ stato un percorso lungo, lo sognavo da molto. Non vedo l’ora di tornare in Norvegia settimana prossima e chissà fare il mio debutto”

Com'è il calcio in Norvegia?

“E’ lavorare sodo così come in ogni altro campo della vita, devi lavorare duramente e serve quella volontà di fare sacrifici per fare quel salto di qualità come me, Haaland e tanti altri giocatori norvegesi. Sarà bello rincontrarsi e fargli qualche assist”

Perché ha scelto la maglia numero 15?

“Mi è sempre piaciuto, l’ho indossato quando giocavo al Bodo. E’ un numero che mi piace molto, è un gran bel numero”

Ha un messaggio ai fans?

“Ho ricevuto molti complimenti e mie messaggi dai tifosi militasti la settimana scorsa. Spero possano tornare presto allo stadio e spero di farti divertire"