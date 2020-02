Milan-Hellas, i voti ai tecnici: Pioli fa quel che può, Juric quasi lo incarta

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Occasione persa dal Milan che doveva approfittare del pareggio fra Cagliari e Parma, ma non va oltre un pari sofferto contro l'Hellas. Partita che i rossoneri rischiano anche di perdere, che raddrizzano e che non riescono a ribaltare nonostante la sorte sorrida e dia l'occasione di giocare gli ultimi 23 minuti più recupero in superiorità numerica.



MILAN-HELLAS VERONA 1-1 - 13' Faraoni, 29' Calhagnoglu

STEFANO PIOLI 6 - Si ritrova una squadra decimata dagli influenzati e dalle squalifiche e fa quello che può col materiale a disposizione. Rilancia Paquetà e ha coraggio con Saelemaekers in un ruolo che non è il suo. Certo, con Ibrahimovic è tutto più semplice.

IVAN JURIC 7 - Incarta il Milan per alcuni tratti della partita con un gioco armonioso, veloce, corale. Senza primedonne gioca senza paura a San Siro e resiste in inferiorità numerica per quasi mezz'ora.