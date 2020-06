Milan, Hernandez allontana le sirene di mercato. Ma Pioli perde un difensore

Il Milan dovrà rinunciare per il resto della stagione a Mateo Musacchio. Il difensore centrale argentino dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L'operazione verrà eseguita la prossima settimana a Barcellona. I rossoneri stanno preparando la sfida in campionato al Lecce e Stefano Pioli potrebbe riproporre il 4231 visto contro la Juve con qualche sostituzione. Tornano Castillejo e Theo Herandenz, mentre in attacco Rebic giocherà da unica punta, con Paquetà e Bonaventura in ballottaggio. Proprio il terzino francese ha parlato ad Onda Cero, una emittente spagnola e ha spiegato di voler rinunciare a qualsiasi offerta per restare in rossonero: “Voglio ringraziare il Milan - ha affermato l'esterno milanista - perché mi ha dato fiducia: Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero. Ho quattro anni di contratto e qui sono davvero felice. Se un giorno tornerò al Real? Adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. Devo continuare così, in futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan. E mi piacerebbe anche giocare con la Francia". Pioli non avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic per la trasferta di Lecce, lo svedese sta lavorando per tornare contro la Roma il 28 giugno o al massimo il 1 luglio contro la Spal. Ma sarà una partita importante per dimenticare la delusione in Coppa Italia contro la Juve e per cominciare l’assalto all’Europa League.