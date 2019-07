Milan, Hernandez antipasto per il piatto principale: Dani Ceballos

© foto di J.M.Colomo

Theo Hernandez come antipasto per un obiettivo ben più appetitoso: il Milan, nel blitz a Madrid che ha posto le basi per l’ingaggio di Hernandez, ha messo subito nel piatto anche Dani Ceballos. E potrebbe essere proprio il Real a spingere per un prestito, forse biennale, stando a quanto riferisce Tuttosport. Il fatto che i rossoneri non giocheranno in Europa, tuttavia, non aiuta.