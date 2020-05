Milan, Hernandez l'unica certezza. No a qualsiasi cifra in arrivo dal mercato

Per un Milan che nelle prossime settimane cambierà volto sul versante del rettangolo verde sembra esserci una e sola sola certezza: Theo Hernandez. Il terzino francese arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per 20 milioni di euro si è guadagnato il ruolo di intoccabile nel corso di una stagione seppur complicata come quella rossonera. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il terzino non ha possibilità di lasciare il Milan nonostante il corteggiamento di una big come il PSG. Nessuna cifra sembra essere in grado di convincere la dirigenza del Diavolo, soprattutto quelle ipotizzabili in un mercato “post Coronavirus”. In aggiunta a questo Hernandez sembra essere perfetto per l’idea di calcio di Ralf Rangnick.