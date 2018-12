Milan, Higuain: "Abituato alle voci. Devo stare più calmo"

© foto di PHOTOVIEWS

Gonzalo Higuain ha presentato la sfida esterna del Milan sul campo del Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Speriamo in una partita importante, il calcio ti dà la possibilità di metterti in una buona posizione facendo una bella partita, speriamo di farcela. Digiuno di gol? Non è un peso, è quello che devo fare e per quello mi hanno acquistato, per entrare in Champions servono i gol. Devo stare più calmo, devo aiutare la squadra e il gol poi arriva da solo. Infastidito dalle voci sul mio futuro? Da tredici anni leggo queste cose, non do loro attenzione, per me è un'abitudine. Inzaghi? È un orgoglio indossare la maglia di grandi giocatori e uno di questi è stato lui, è stato un avversario micidiale e ho solo parole buone per lui".