Milan, Higuain ancora in dubbio. Gattuso all’esame Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan è in grande difficoltà. I punti non arrivano e gara dopo gara subentra nervosismo, minando così le certezze che il gruppo aveva in estate. C’è grande delusione soprattutto perché questa doveva essere la stagione della svolta, invece la piega che sta prendendo il campionato è molto simile a quella delle ultime annate. Il Milan è l’unica formazione in serie A che ha sempre subito gol in queste prime giornate, è stato spesso rimontato e ha dimostrato di non saper mantenere il risultato di vantaggio. La difesa è uno dei punti deboli ma anche in attacco si fa fatica a segnare e le gare restano in bilico fino all’ultimo minuto. Il lavoro di Gattuso è stato positivo in questi mesi ma i risultati sono tutto nel calcio e l’andamento della squadra a settembre non è soddisfacente (fino ad ora solamente sei punti in cinque partite).

La dirigenza ha mostrato vicinanza al tecnico ma si aspetta molto di più. Gli investimenti sono stati importanti e tutti sperano in un cambio di rotta immediato, a partire dalla difficile trasferta contro il Sassuolo, storicamente bestia nera del Milan. A peggiorare il quadro c’è anche l’infortunio di Gonzalo Higuain. Il Pipita non è al massimo per un problema al flessore e ieri non si è allenato in gruppo, preferendo invece una sessione personalizzata. Oggi arriverà il verdetto sulla convocazione o meno del numero nove argentino, troppo importante per rimanere fuori. Il sostituto potrebbe essere uno tra Fabio Borini e Patrick Cutrone, ma il Milan si gioca molto a Reggio Emilia.