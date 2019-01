Milan, Higuain-Chelsea in primo piano: Leonardo studia il colpo Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa che il Chelsea si muova concretamente per portare Gonzalo Higuain alla corte di Sarri, Leonardo sta lavorando al possibile colpo Piatek in entrata già a gennaio. I rossoneri sarebbero l'unico club a provarci subito, anche se devono fare i conti con iil fair play finanziario e con un mercato che dovrà essere quanto meno creativo. L'idea è quella di presentare un'offerta in prestito molto oneroso con diritto di riscatto che comporti il pagamento su almeno 3 anni. Preziosi non pare troppo interessato a mollare adesso, ma se effettivamente i Blues dovessero alleggerire i rossoneri del peso del Pipita, ecco che il dt milanista, salvo ok da parte di Elliott tramite Gazidis, potrebbe davvero tentare il colpaccio e chiudere l'affare col Grifone entro la fine del mese di gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.