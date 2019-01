© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul mercato del Milan direttamente dal Corriere della Sera. A centrocampo sfuma Fabregas, a un passo dal raggiungere Henry a Monaco. Sensi è la soluzione italiana gradita anche a Gattuso: la chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere l’inserimento del portierino Plizzari gradito al Sassuolo.

Higuain per adesso è confermato e il suggestivo scambio con Morata bloccato, ma bisognerà tenere monitorata la situazione sino alla fine di gennaio senza dimenticare che il riscatto del Pipita da parte dei rossoneri è fortemente in dubbio.