Milan, Higuain & Cutrone: la coppia che funziona ma non piace a Rino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Higuain in coppia con Cutrone. Una novità per il Milan che però contro la Sampdoria ha dato i suoi frutti. Chissà com'era contento Silvio Berlusconi, ex patron rossonero con la fissa per la doppia punta. Gattuso in realtà non è esaltato da questa possibilità, ma i risultati parlano chiaro e anche il Pipita ha fatto capire che giocare al fianco del giovane talento rossonero gli piace di più che stare a fare sportellate senza partner. Contro il Genoa l'accoppiata potrebbe essere riproposta, per la gioia di critica e tifosi e contrariamente alle idee iniziali dell'allenatore, costretto a cambiare per continuare a rincorrere il grande obiettivo Champions League. A riportarlo è Il Corriere della Sera.