Gonzalo Higuain è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo del Milan sulla SPAL, decretato da un suo centro: "È stato un gol importante, erano tre punti fondamentali dopo tutti quelli sprecati prima, siamo a un punto dall'obiettivo che è la Champions. Adesso riposiamo con la famiglia, era importante finire bene. Purtroppo è normale che la gente si aspetti sempre qualcosa in più, per questo sono venuto qua, ero convinto di questo progetto, speriamo adesso di continuare così. Il mister mi ha sempre appoggiato sempre ed è sempre stato onesto con me, questo è anche merito suo. Supercoppa? Sarà una partita importante, è il primo primo titolo della stagione e speriamo di vincerlo".