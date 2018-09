Milan, Higuain: "Grande vittoria di squadra. Questa è la strada giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan e autore dell'assist vincente per il 2-1 di Cutrone contro la Roma, ha affidato a Instagram un messaggio per i tifosi: "Grandissima vittoria di squadra! Spettacolare San Siro! Questa è la strada giusta! Grazie a tutti per il sostegno!".