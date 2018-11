Milan, Higuain: "Non devo riscattarmi, voglio aiutare la squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida di domani contro il Dudelange. Ecco l'analisi del Pipita: "Riscatto? Questa è una parola che ho sentito spesso nella mia carriera. Ma non devo riscattarmi e non deve farlo nemmeno il Milan. È una partita di calcio, importante perché dobbiamo trovare la vittoria. Sarà importante anche fare una grande gara, per trovare la fiducia e andare avanti in Europa League. Non mi fa bene rimanere fuori, ho tanta voglia di giocare e di aiutare il Milan".

Higuain ha ribadito anche il suo stato emotivo e il suo rapporto con la società: "Possono dire tutto quello che vogliono, che sono arrabbiato o deluso. L'importante è quello che sento io e quello che pensa la società. Non voglio riscattarmi, ma voglio dimostrare alla società che ho sbagliato. Sto bene qui".

Il Pipita ha parlato anche di un possibile ritorno di Ibrahimovic a Milano: "Ibra è un grande giocatore. È ancora in attività. Ma questo è un lavoro che spetta alla società, è sempre bello avere un giocatore con le sue qualità. Chiedo ancora scusa alla società, non ho dato una bella immagine di me. Ho chiesto scusa e sicuramente non succederà più. Dobbiamo guardare avanti, il mese di dicembre sarà molto importante".