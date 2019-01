Milan, Higuain non giocherà col Genoa per prevenire infortuni

Fonte: tuttojuve.com

Gonzalo Higuain pare essere sempre più vicino al Chelsea: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante argentino classe 1987, di proprietà della Juventus, ma in prestito al Milan, non dovrebbe giocare il match di campionato di lunedì contro il Genoa, al fine di non rischiare nulla dal punto di vista fisico, dal momento che il fratello Nicolas cercherà di chiudere il prima possibile il trasferimento del giocatore ai "Blues" di Maurizio Sarri. La giornata di giovedi potrebbe essere quella giusta.