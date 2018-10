Milan, Higuain: "Orgoglioso di essere un esempio per Cutrone"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, attaccante del Milan, ha parlato a Milan Tv in merito a due compagni di squadra in particolare: "Cutrone? Io non mi considero maestro di nessuno. Se lui mi vede come un esempio mi rende orgoglioso, vuol dire che ho fatto bene nella mia carriera. Se allenarsi con me può essergli utile mi fa piacere. Biglia? Con Lucas ho un rapporto da tanti anni in Nazionale. Lo vedo benissimo, è un amico e mi fa molto piacere averlo ritrovato e stare tutti giorni in contatto".