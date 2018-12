© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Milan, racconta oggi La Stampa, si fa sempre più spazio l'idea legata al possibile addio già a gennaio di Gonzalo Higuain. "Passo d'addio" il titolo scelto dal quotidiano che spiega come l'attaccante, a secco da 9 partite, continui ad essere nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri che potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Alvaro Morata. Perché l'affare vada in porto, però, serve il parere vincolante della Juventus che in estate ha prestato il Pipita al Milan a fronte del pagamento di 18 milioni di euro più 36 già pattuiti per il riscatto.