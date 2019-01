© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo il The Sun Gonzalo Higuain resta la priorità del Chelsea per questa sessione di mercato, ma il club inglese ha aperto soltanto al prestito. Maurizio Sarri vorrebbe riabbracciare l'attaccante che gli ha dato più soddisfazioni al Napoli e, come riporta il quotidiano, fino alla fine proverà a portare il Pipita in Inghilterra.