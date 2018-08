Milan, Higuain sulle orme di Ibra: grande impatto nello spogliatoio

© foto di J.M.Colomo

E' stato ottimo l'impatto di Gonzalo Higuain sullo spogliatoio del Milan. Secondo Tuttosport l'attaccante argentino sta calcando le orme di Zlatan Ibrahimovic, riuscendo a coinvolgere i compagni ad ogni seduta di allenamento, convincendoli a dare sempre il massimo, anche se non si è in partita. Non solo dunque l'apporto dal punto di vista tecnico, il Pipita è un uomo importante anche per l'aspetto psicologico dei rossoneri.