Milan, Higuain vuole il Chelsea. Due strade per i rossoneri

Fonte: sportmediaset

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain ha voglia di cambiare aria e lo avrebbe già comunicato alla dirigenza rossonera. Il Milan, che è in grado di dettare una sorta di condizione che vale per tutti i soggetti coinvolti, ha fatto sapere sia al Chelsea che alla Juve di non essere disposto a perdere i 18 milioni del prestito che la scorsa estate aveva versato alla Juventus, un terzo della valutazione complessiva (55 milioni) di Higuain. A questo punto, due strade si possono seguire in caso di addio del Pipita, che comunque il club proverà ad evitare.

La prima ipotesi - Il Milan gira il prestito dell'argentino al Chelsea (occorre anche il benestare della Juventus), in cambio di uno sconto 18 milioni sul riscatto di Bakayoko (valutato 35 milioni, 5 dei quasi già versati), e ricevendo in cambio Morata, visto che di un attaccante al Milan c'è bisogno. In tal senso, un prestito oneroso di 18 mesi, con versamento di 5 milioni come acconto e 40 milioni per il riscatto.

La seconda ipotesi - Il Milan azzera il contratto di prestito con la Juventus, stipulato la scorsa estate, e chiede alla Juve il 19enne Kean a compenso dei 18 milioni versati sei mesi fa. A questo punto, la Juventus cede Higuain al Chelsea per i 55 milioni che aveva pattuito col Milan. E il club rossonero chiederebbe comunque Morata al Chelsea, alle condizioni di cui sopra, ovvero il prestito oneroso di 18 mesi.