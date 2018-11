Milan, Higuain vuole la Juve. E la sosta nazionali può aiutarlo

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Oggi giornata importante per Gonzalo Higuain. L'argentino ha fatto terapia a Milanello e vuole esserci a tutti i costi per la Juventus, partita che per ovvie ragioni tiene particolarmente a giocare.Con la sosta per le nazionali alle porte e col Pipita che non sarà convocato dall'Argedove lui non è convocato per l'Argentina può giocare, sapendo di avere poi due settimane per recuperare.