Milan, Higuain vuole partire? Ma decide il club

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan dopo il successo contro la Samp è volato a Gedda per preparare la finale di Supercoppa contro la Juventus in programma mercoledì 16 gennaio. I bianconeri partono ovviamente con i favori del pronostico, ma due anni fa proprio contro la Juve il Milan di Montella alzò al cielo l’ultimo trofeo conquistato dai rossoneri in bacheca. Ed è dello stesso avviso Bakayoko nell’intervista concessa a MilanTv: “Dobbiamo giocare da squadra, allenarci duramente insieme per vincere contro la Juventus, la migliore squadra in Seria A in questo momento ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterli”.

Intanto tiene banco il caso Higuain, dopo le parole pronunciate da Gennaro Gattuso dopo la partita contro la Samp: “Quando un giocatore fa delle scelte, poi è anche difficile poter convincerlo. Uno ci prova. In questo momento è un giocatore del Milan, ce lo teniamo ben stretto. Non so cosa succederà”. Dichiarazioni che lasciano poco spazio all’interpretazione, Gonzalo sembrerebbe voglioso di una nuova esperienza all’estero, dal suo mentore Maurizio Sarri, ma il club milanista per ora non vuole cederlo, e proverà a trattenerlo fino a giugno. Anche perché il Milan prima di lasciar partire il Pipita dovrà assicurarsi un valido sostituto, e nel mercato di gennaio i grandi attaccanti difficilmente si spostano. Dunque resta un grande dilemma per il club: far partire Higuain o trattenerlo probabilmente controvoglia? Dopo la finale contro la Juve si capirà meglio il destino della punta argentina.