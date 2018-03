Milan, i 10 milioni di Li entro il 20 aprile. Altrimenti il club rischia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono arrivati. Anzi no". Libero fa il punto sul Milan e spiega che non c'è ancora traccia dei 10 milioni coi quali Yonghong Li deve onorare la prima tranche dell'aumento di capitale. Entro il 20 aprile deve dimostrare alla Uefa di avere i conti in ordine. In caso di problemi può rischiare anche l'esclusione dalle Coppe.