© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembra sfumare sempre di più l'ipotesi di vedere Jean-Clair Todibo al Milan. Secondo quanto riportato dalla Bild questa mattina, infatti, il centrale francese in uscita dal Barcellona sarebbe ad un passo dallo Schalke04. In queste ore il ds del club di Gelsenchirken, Jochen Schneider, è atteso nella città catalana per definire l'operazione per l'ex Tolosa.