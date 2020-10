Milan bloccato a Porto: l'aeroporto chiude alle 00.45, ritorno in Italia domani

Come riferito da Milan TV, la squadra rossonera non tornerà stanotte in Italia perché l'aeroporto di Porto chiude alle 00.45. Di conseguenza, la squadra di Pioli pernotterà in Portogallo e ripartirà domattina verso Milano.