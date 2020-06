Milan, bocciatura pesante per Leao: Pioli lo esclude causa indolenza e distrazione

In vista della sfida di questa sera tra Juventus e Milan, "bocciatura pesante" nei confronti di Rafal Leao secondo quanto afferma il Corriere della Sera. Il giocatore portoghese doveva essere il sostituto naturale di Ibrahimovic, ma il suo atteggiamento indolente e distratto ha convinto Pioli a tenerlo in panchina in favore di Rebic, Paquetà e Bonaventura. Pagato la bellezza di 40 milioni dal Porto, al momento è una scommessa persa, anche se il prossimo mese abbondante sarà decisivo per definire con più precisione il suo rendimento in rossonero.