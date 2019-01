© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre Borini, in partenza dal Milan ci sono anche altri giocatori, come per esempio coloro che sono stati impiegati poco finora da mister Gattuso. Tra questi, secondo Tuttosport, c'è anche Bertolacci, sempre nel mirino del Genoa, oltre Halilovic e Simic, su cui c'è il pressing dell'Hajduk Spalato. Non dovrebbe invece muoversi e andare a scadenza Montolivo, mentre Laxalt è finito nel mirino dalla Lazio, ma il Milan vuole monetizzare dalla sua eventuale cesseione.