Milan, i candidati per la panchina: da Simone Inzaghi a Allegri

Tanti i profili seguiti dal Milan per la panchina dell'anno prossimo. A meno di un grande finale di stagione - tra quarto posto e Coppa Italia - difficilmente Pioli verrà confermato e Tuttosport parla della possibilità in panchina. Dal tedesco Ralf Rangnick - caldeggiato e sponsorizzato dalla Bild - passando per Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti e Marcelino, ex Valencia.