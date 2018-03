Milan, i conti restano un caos. La moglie di Li fa da garante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sui conti del Milan che, scrive il quotidiano "restano un caos". La moglie di Yonghong Li, Huang Qingbo, fa da garante per conto del marito e di Rossoneri Sport Investment. Il tasso, intanto, per il primo rimborso scaduto il 28 febbraio, sale dal 14% al 24%, proprio nei giorni in cui il proprietario del Milan ha completato il versamento dell'aumento di capitale da 60 milioni deliberato a maggio del 2017.