Milan, i convocati per il Genoa: ancora out Bonaventura

“Da parte mia appare incomprensibile l’esclusione di Scuffet nella partita di Genova”. Così raggiunto in esclusiva da TuttoMercatoWeb l’agente tra gli altri del portiere dell’Udinese Simone Scuffet, Claudio Vagheggi. “Simone - continua l’agente - era reduce da otto partite brillanti,...

Mahrez dedica il gol al presidente Vichai, i tabloid: "E' per te, boss"

PSG, L'Equipe e il consiglio a Tuchel: "Non ti arrabbiare"

Real Madrid, in corso il primo allenamento della gestione Santiago Solari

Tottenham, rinnovo fino al giugno 2024 per Dele Alli

Real Madrid, spogliatoio e contratto frenano l'arrivo di Conte in estate

Real Madrid, out Varane e M.Diaz: per entrambi problema muscolare

Dele Alli: "Sto benissimo al Tottenham, eccitato per quel che verrà"

Dramma Leicester, l'ex Mahrez: "Srivaddhanaprabha come un padre"

Real Madrid-Martinez, la Federazione belga non si opporrebbe alla firma

Barça, Valverde: "In Copa coi canterani. Il Real Madrid non è morto"

La Federazione belga al Real: "Per Martinez serve prima accordo con noi"

Michael Laudrup dice no al Real. L'agente: "Non è il momento giusto"

Chelsea, multa di 6000£ a Ianni per l'esultanza contro Mourinho

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso , ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Genoa a San Siro, recupero della prima giornata di Serie A. Questo l'elenco completo.

