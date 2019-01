Milan, i convocati per la Samp: prima per Paquetà. C'è Strinic, out Suso

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco l'elenco completo, in cui figura per la prima volta Lucas Paquetà.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetà

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.