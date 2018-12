Milan, i costi di Fabregas spaventano ma la moglie vota rossonero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti tra il Milan e il Chelsea per Cesc Fabregas. I rossoneri però stanno facendo i conti, ritenendo troppi i 10 milioni richiesti dai Blues per il cartellino di un 31enne in scadenza a giugno. Anche la richiesta di 2 anni e mezzo di contratto a 5 milioni netti a stagione avanzata dallo spagnolo, non trova terreno fertile nei pensieri di Leonardo. Una mano alla trattativa potrebbe arrivare però dalla moglie del giocatore, la modella Daniella Semann, che gradirebbe un'esperienza a Milano anche per il proprio lavoro.