© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

.Se l’Inter pensa a Vidal, lo shopping catalano delle milanesi potrebbe non concludersi con la trattativa che andrebbe a coinvolgere il destino del cileno. Infatti anche in casa Milan i passi avanti per raggiungere l’obiettivo attualmente tinto di blaugrana sono stati sostanziali, sino a trovare una bozza di accordo con la dirigenza catalana per portare a Milano in prestito con diritto di riscatto il difensore francese Todibo. La cifra fissata per fare proprio il cartellino del classe 1999 si aggira attorno ai 20 milioni, con le uniche remore legate alla volontà del diretto interessato che pure vanta numerose proposte in giro per l’Europa, e la postilla contrattuale per la quale la dirigenza del Barça vorrebbe mantenersi la possibilità di riacquistare il giocatore in caso di rendimento positivo all’ombra della Madonnina. Insomma una situazione avviata ma non ancora conclusa, che potrebbe presto regalare a Pioli la seconda gioia del suo mercato di riparazione.