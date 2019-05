Milan, i dubbi di Elliott: vendere tutto o ripartire? Anche Gazidis rischia

Bivio Elliott. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sul Milan. Il fondo americano potrebbe decidere di cedere subito il club: l'alternativa è proseguire per un'altra stagione, per capire se ci sono margini per un'inversione di rotta rispetto a questa annata, giudicata negativamente dai vertici del fondo. Oppure per rendere il club più appetibile sul mercato, aggiustandone i conti.

Il secondo scenario potrebbe non avere il volto di Gazidis. I sei mesi di gestione dell'ex Arsenal non sarebbero stati apprezzati, visti i problemi interni ed esterni sfociati con l'addio di Leonardo e quello possibile di Maldini. Il Diavolo potrebbe dunque cambiare proprietà per la terza volta nell'arco di due anni, Elliott non sarebbe preoccupato dal possibile acquirente. Inizialmente si potrebbe pensare a una quota di minoranza, per poi arrivare al completo controllo della Società.

Potenziali acquirenti. Tra i possibili compratori del Milan, ora o tra dodici mesi, ci sarebbero il magnate russo Alisher Usmanov - uscito dall'azionariato dell'Arsenal - e l'uomo d'affari ceco Daniel Kretinski. Ci sarebbe stato, inoltre, l'interessamento di un fondo arabo.