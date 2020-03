Milan, i dubbi di Ibrahimovic e Raiola sul rinnovo. Ma ci sarà una trattativa?

In soli due mesi, Zlatan Ibrahimovic ha convinto tutti. A dispetto dei 39 anni, l'attaccante svedese è diventato subito il leader tecnico e morale della squadra, l'uomo a cui il Diavolo si affida per trasmettere la mentalità vincente a tanti giovani che, nel recente passato, hanno dimostrato di peccare soprattutto in personalità.

Rinnovo sì, rinnovo no - Il caos societario, però, potrebbe compromettere le trattative per il rinnovo: come riporta Tuttosport, Ibrahimovic era stato voluto fortemente da Boban e Maldini e il probabilissimo addio dei due responsabili dell'area tecnica potrebbe cambiare le carte in tavola. A complicare tutto anche il solito Mino Raiola, che non è mai stato tenero con la proprietà del Milan e Gazidis, ma anche la necessità di sfoltire gli ingaggi e continuare il percorso giovane, affidandosi a Ralf Rangnick.