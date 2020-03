Milan, i dubbi di Theo Hernandez: l'addio di Maldini potrebbe cambiare i piani del terzino

Theo Hernandez non sta vivendo un momento particolarmente felice. Il terzino francese, tra novembre e febbraio, era diventato uno dei trascinatori del Milan, insieme a Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Nelle ultime settimane, però, il suo rendimento è calato vistosamente: Tuttosport ipotizza che l'atteggiamento in campo sia figlio anche delle vicende societarie. L'allontanamento di Boban ha colpito lui come altri giocatori e un'eventuale separazione anche da Paolo Maldini insinua dubbi, visto che è stata la bandiera rossonera - idolo del ragazzo - a volerlo in prima persona. Interrogativi legittimi, che potrebbero lasciare spazio a certezze qualora il direttore dell'area tecnica resti al suo posto.