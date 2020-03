Milan, i due nodi più importanti: i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma

Il Milan ha deciso di sospendere gli allenamenti per una settimana per evitare il rischio contagio a Milanello. Tuttavia il lavoro della dirigenza proseguirà anche in questi giorni difficili. Dopo l’addio di Boban e con Maldini e Massara verso la conclusione della loro esperienza al Milan a fine campionato, le grane più importanti dovranno essere risolte da Ivan Gazidis. Il manager sudafricano nei prossimi giorni dovrà avere contatti con il procuratore di Donnarumma e Ibrahimovic per discutere dei rinnovi di contratto. Non sarà per nulla semplice trattare con Mino Raiola, soprattutto dopo la separazione con Boban (fino ad ora i contatti erano con il croato).

Gazidis si troverà di fronte ad un bivio e scegliere se continuare a investire su Donnarumma, aumentandogli lo stipendio, oppure ascoltare le proposte per la sua cessione. Gigio vorrebbe rimanere in rossonero perchè molto legato all’ambiente, ma sa che un Milan con poche prospettive rallenterebbe anche la sua carriera. Per questo le contrattazioni saranno molto delicate, così come quelle per Ibrahimovic. Lo svedese vuole capire i programmi della società, chi sarà l’allenatore e che progetti hanno per riportare immediatamente il club in alto. Non è solo una questione economica e Zlatan sarà l’ultimo a pronunciarsi. In sostanza sarà Ibra a decidere se rimanere.

Il club si è attivato in queste ore per delle iniziative benefiche e aiutare le strutture ospedaliere in questa grande emergenza. Oltre a devolvere 250 mila euro all’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), i giocatori e dirigenti del Milan hanno dotato un giorno di stipendio alla stessa associazione per aiutare gli ospedali a sostenere le cure per i malati e contrastare al meglio l’emergenza coronavirus.