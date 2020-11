Milan, i duelli anni ‘90 con il Napoli di Maradona. Diego e quella frase su capitan Baresi…

Il rispetto tra campioni, prima di tutto. La tragica scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito anche il mondo rossonero, legato al ricordo di tante battaglie calcistiche tra Milan e Napoli negli anni 90, quando gli azzurri di Diego e i rossoneri di Baresi e van Basten si sono contesi il titolo per diverse stagioni. Era un’altra epoca, un calcio diverso, fatto di emozioni e veri sentimenti, anche per l’avversario. Maradona ha sempre rispettato il capitano del Milan Franco Baresi, e lo stesso valeva per il difensore milanista, tanto che dopo un Napoli-Milan il Pibe de Oro uscì dal campo con addosso la numero sei rossonera: “Perché indosso la maglia di Baresi? Perché è il miglior difensore e questo è un ricordo che poterò per tutta la vita”, disse all’epoca.

La morte del numero 10 argentino ha sconvolto amici e tifosi di ogni squadra, anche chi in quegli anni lo ha affrontato da avversario ma con la massima stima e l’enorme rispetto: “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre Maradona. Ciao Diego RIP", ha scritto su Twitter Baresi. Anche Ruud Gullit l’ha voluto ricordare: “Riposa in pace. Vivrai per sempre nel mio cuore e nei cuori di molti altri amanti del calcio. Il miglior calciatore che abbia mai visto e contro cui abbia mai giocato". Paolo Maldini invece era giovane ma il rapporto con Diego è nato proprio in quegli anni: “Ciao grande Diego, sarai sempre un eroe per me. Riposa in pace amico mio", ha scritto il direttore tecnico del Milan.