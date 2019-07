Milan, i colpi ufficiali: rossoneri fermi alla coppia Krunic-Theo Hernandez

Il Milan, nonostante tanti tavoli aperti e tante trattative portate avanti, per il momento ha chiuso solo due colpi in entrata. Il primo in ordine temporale è stato Rade Krunic dall'Empoli, una trattativa nata e chiusa in pochissimi giorni. Al bosniaco dell'Empoli è seguito Theo Hernandez dal Real Madrid, esterno basso di cui in Spagna si parla un gran bene. Come detto però il Milan dovrà muoversi ancora, soprattutto per quanto riguarda in centrocampo. Ed in tal senso il profilo più vicino alla maglia rossonera resta Ismael Bennacer dell'Empoli.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, THEO HERNANDEZ; Kessié (KRUNIC), Biglia, Paquetà; Calhanoglu; Piatek, André Silva. All: GIAMPAOLO (nuovo).