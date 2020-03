Milan, La Repubblica sicura: Ibrahimovic pronto a lasciare a giugno

"Milan, Ibrahimovic pronto a lasciare a giugno". Questo il titolo de La Repubblica di questa mattina sul futuro del giocatore rossonero. Dalla Svezia si fanno sempre più largo le voci secondo le quali in estate l'attaccante non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno con il Milan. Dietro a questa sua decisione ci sarebbero soprattutto le divisioni tra i dirigenti rossoneri che hanno portato al licenziamento di Boban in seguito alle divergenze con l'ad Gazidis.