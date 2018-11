Milan, i Los Angeles Galaxy cercano il (complicato) rinnovo di Ibra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Los Angeles Galaxy non è ancora pronto a lasciare andare Zlatan Ibrahimovic: secondo Tuttosport, il club statunitense starebbe lavorando a un'offerta per convincere lo svedese, nel mirino del Milan, a rinnovare. Non sarà però facile spingersi oltre l'ingaggio da 1,2 milioni di euro: i LA Galaxy hanno infatti già pieni tutti gli slot come designated player e non hanno possibilità di liberarne uno per favorire la permanenza di Ibra.