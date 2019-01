© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante i tentativi delle ultime ore, Leonardo non riporterà Gerard Deulofeu a vestire la maglia rossonera. Come riporta Sky Sport, è arrivato il no definitivo da parte del Watford alla cessione dell'esterno spagnolo in questa finestra di trasferimenti. L'ex Barcellona è ritenuto elemento indispensabile dall'allenatore Javi Gracia. Se ne riparlerà a giugno, per il momento è fuori dal mercato.